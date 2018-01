Bombas matam seis soldados americanos no Iraque Bombas posicionadas no acostamento de estradas causaram a morte de mais quatro soldados americanos no Iraque, elevando a seis o número de baixas por morte do Exército dos Estados Unidos neste fim de semana, informaram comandantes militares dos EUA neste domingo. Ao mesmo tempo, cerca de mil iraquianos velaram o corpo do comerciante Haidar al-Qazwini, cunhado de Ibrahim al-Jaafari, um importante político xiita que faz parte do Conselho de Governo iraquiano. O comerciante morreu ontem em uma explosão ocorrida em frente a seu estabelecimento na capital iraquiana. Uma bomba deixada no acostamento de uma estrada causou a morte de três soldados da 1ª Divisão Blindada do Exército dos EUA e deixou outro ferido durante uma patrulha em Bagdá na noite de sábado, disse um porta-voz das forças americanas de ocupação do Iraque. A explosão sucedeu um ataque similar ocorrido em Tikrit, a cidade natal de Saddam Hussein. Dois soldados americanos morreram e três ficaram feridos nesse incidente. As forças americanas responderam efetuando diversas prisões e despachando soldados às ruas em uma demonstração de força no mesmo dia em que o 18º Regimento de Infantaria do 1º Batalhão da 1ª Divisão de Infantaria assumiu o controle militar sobre a conturbada cidade de Tikrit, situada no chamado Triângulo Sunita principal foco de resistência à ocupação liderada pelos EUA. Um sexto soldado americano morreu em um hospital improvisado devido aos ferimentos sofridos em uma explosão ocorrida em Bagdá na manhã de hoje, prosseguiu o porta voz. Com as mortes, já são 564 os soldados americanos mortos no Iraque desde o início da invasão do país árabe, em 20 de março do ano passado.