Bombas matam sete no leste da Argélia

Duas explosões causaram a morte de sete pessoas no leste da Argélia horas depois de o presidente do país, Abdelaziz Bouteflika, ter anunciado que concorreria a um terceiro mandato consecutivo, informou nesta sexta-feira, 13 a agência estatal de notícias. As explosões interrompem um período de relativa calma neste país do norte da África. De acordo com a agência estatal APS, a primeira bomba explodiu em Foum El-Metlag, perto da fronteira argelina com a Tunísia, matando quatro pessoas de uma mesma família a bordo de uma minivan. O segundo artefato explodiu quando o serviço de resgate chegou ao local, matando dois policiais e um bombeiro, prosseguiu a APS. Não houve até o momento nenhuma reivindicação de autoria do atentado, ocorrido na noite de quinta-feira, horas depois do anúncio de Bouteflika. Mais de 200.000 pessoas - entre supostos extremistas, civis e forças de segurança - já perderam a vida na Argélia desde o início de uma rebelião islâmica em 1992, quando o Exército cancelou uma eleição na qual a vitória de partidos islâmicos parecia certa.