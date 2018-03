Bombas matam três na Colômbia Três camponeses, incluindo um menor de idade, morreram depois de serem forçados a transportar uma grande quantidade de explosivos em seus cavalos, com os quais a guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) pretendia atacar uma patrulha militar na região de Acevedo, a sudoeste de Bogotá. A explosão ocorreu quando os cavalos estavam a 200 metros do acampamento da patrulha, informou hoje o general do Exército colombiano Gilberto Rocha.