Bombas não detonadas ferem quatro pessoas no sul do Líbano Pelo menos quatro libaneses ficaram feridos nas últimas 24 horas, dois deles em estado grave, na explosão de bombas israelenses que tinham caído há semanas no sul do Líbano e não explodiram, informaram neste sábado fontes policiais. Segundo essas fontes, Ali Ahmad Ali, de 70 anos, ficou gravemente ferido quando pisou em uma bomba enquanto trabalhava no quintal de sua casa na aldeia de Yohmor. Ali sofreu ferimentos na cabeça e no corpo, acrescentaram as fontes, que explicaram que ele foi internado em estado crítico em um hospital de Nabatiyeh. Um incidente similar ocorreu na aldeia de Srifa, quando um adolescente, ainda não identificado, foi atingido por uma explosão que lhe causou ferimentos graves. Na sexta-feira, outros dois civis foram feridos nas mesmas circunstâncias na aldeia de Arab Salim. Dezenas de pessoas morreram ou ficaram feridas por bombas de fragmentação e outros explosivos não detonados desde que, no dia 14 de agosto, foram suspensos os confrontos entre Israel e o Hezbollah.