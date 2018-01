Bombas perto de mesquita na Índia matam cinco pessoas Pelo menos cinco pessoas morreram após a explosão de duas bombas perto de uma mesquita no estado de Maharashtra, no oeste da Índia. As explosões, na região de Malegaon, no distrito de Nashik, aconteceram depois das orações da sexta-feira, quando as ruas próximas da mesquita estavam mais movimentadas. Pelo menos 15 pessoas ficaram feridas, informou a polícia. Autoridades foram colocadas em alerta em toda a região caso a explosão gere mais violência. "A situação está tensa", disse uma testemunha. A explosão aconteceu durante a celebração islâmica do festival Shabe Barat, ou a "Noite da Fortuna", quando os fiéis passam toda a noite orando em busca de bênção divina. Eles costumam trocar doces com vizinhos e parentes e lançar fogos de artifício. Malegaon já foi cena de violência religiosa no passado, com conflitos entre hindus e muçulmanos, a mais recente registrada em 2001, quando 15 pessoas morreram.