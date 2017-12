Bombas provocam estrago em Medellín Oito bombas atiradas contra casas de apostas provocaram enorme estrago na cidade de Medellín, na Colômbia, e nos municípios próximos de Itagui e Envigado. As explosões não causaram vítimas, mas destruíram janelas e portas, móveis e equipamentos de apartamentos e de casas comerciais, segundo a polícia local. As bombas foram lançadas de táxis e motocicletas. Há alguns anos as casas de apostas de Medellín, que fica a 250 km de Bogotá, vinham sendo objeto de extorsão por parte das milícias urbanas da guerrilha. Segundo o comandante Leonardo Gallego, "não se trata de uma escalada terrorista, mas extorsiva". Ele afirmou que está investigando a versão que atribui a autoria dos ataques às milícias guerrilheiras urbanas. Essas milícias, assim como os paramilitares direitistas e bandos de delinqüentes, costumam extorquir dinheiro dos comerciantes para financiar ações violentas.