Bombeiro morre no combate a incêndios na Califórnia Um bombeiro morreu ao tentar combater um foco de incêndio no condado de San Diego, na Califórnia. Foi a primeira morte de um bombeiro desde que os incêndios que tomaram conta do sul do estado começaram, na semana passada. O foco de incêndio que matou o bombeiro Steve Rucker, de 38 anos, já havia destruído mais de 100 mil hectares de mata e 1.400 casas. Três colegas do bombeiro morto ficaram gravemente feridos. Os bombeiros da Califórnia contam com condições climáticas mais favoráveis para apagar os incêndios. A prioridade agora é proteger as centenas de casas ainda ameaçadas pelas chamas. Nas montanhas de San Bernardino, o fogo destruiu dezenas de casas na quarta-feira. Até agora, 20 pessoas morreram, mas de 2.600 casas foram queimadas e mais de 660 mil hectares de mata foram devastados.