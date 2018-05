Bombeiros combatem grande incêndio no sul da Suíça A polícia suíça informou que quase 300 bombeiros e integrantes do Exército enfrentam fortes ventos para combater um grande incêndio florestal no sul da Suíça. Bombeiros ajudados por helicópteros tentavam combater as chamas na noite de hoje. O incêndio começou numa oficina de automóveis na periferia de Visp e rapidamente avançou para a área de floresta do Cantão (Estado) de Valais.