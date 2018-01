Bombeiros dão batalha por encerrada na Califórnia Os 15 mil bombeiros que combatiam o pior incêndio da Califórnia deram a batalha por encerrada hoje, quando mais de 100 mil desabrigados retornavam às suas casas ou ao que sobrou delas. Foram 22 mortos e mais de 300.000 hectares do Estado devastados. As chamas, que se estenderam do norte de Los Angeles à fronteira com o México, deram a primeira trégua neste fim de semana, depois de dez dias, devido à chegada do frio, com garoa e neve.