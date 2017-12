Bombeiros do WTC estão com problemas respiratórios Centenas de bombeiros que trabalharam nos escombros do World Trade Center desenvolveram problemas respiratórios - e alguns deverão se aposentar por invalidez -, informou hoje a Associação de Bombeiros Uniformizados (UFA, por sua sigla em inglês). Segundo o comandante dos bombeiros, sargento Thomas Manley, muitos que participaram dos trabalhos de resgate e de limpeza no WTC estão com dificuldade para respirar, sofrendo de tosse crônica ou com sintomas de asma. Manley estimou em 300 o número de profissionais que apresentaram problemas de pulmão depois de trabalharem no local dos atentados em Nova York e que deverão pedir aposentadoria caso sua saúde não melhore. Leia o especial