Bombeiros lutam contra grande incêndio na Califórnia Os bombeiros da Califórnia lutam para conter o fogo que ameaça uma área com milhões de árvores secas depois que dois grandes incêndios se uniram no sul do estado. Aproximadamente 2.700 bombeiros e 36 aviões lutam contra as chamas no parque nacional de San Bernardino, um condado que desde quinta-feira se encontra sob o estado de emergência. Foi na reserva que os incêndios de Sawtooth, iniciado no domingo, e de Millard, ambos causados por uma tempestade elétrica, se uniram. O fogo do grande incêndio cobre agora 24.604 hectares de terreno. Enquanto se alastravam, as chamas destruíram 150 construções e cerca de 90 veículos. Segundo o serviço florestal, é impossível prever os resultados do incêndio. Mas, por enquanto, as chamas avançam devagar. Os bombeiros vigiam com especial atenção o avanço das chamas em direção a uma grande região de árvores mortas, o que pode avivar as chamas. A área fica próxima à região de veraneio conhecida como Big Bear, que fica a menos de duas horas de carro de Los Angeles. No entanto, a porta-voz dos bombeiros do condado de San Bernardino, Tracey Martínez, assegurou que os moradores do Lago Big Bear e de seus arredores não correm perigo.