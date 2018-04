Bombeiros se aproximam de controlar incêndio na Austrália Bombeiros australianos afirmaram no sábado (horário local) que estão progredindo na extinção dos últimos focos do incêndio que já mataram ao menos 181 pessoas. A expectativa é de controlar todos os focos em breve. Ainda existiam cerca de 12 focos de incêndio na manhã de sábado no Estado de Victoria, sul do país. No início da sexta-feira eram mais de 20, disse à Reuters uma porta-voz da Autoridade para Incêndios do país. "Fizemos bons progressos durante a noite e existem boas linhas de contenção ao redor dos incêndios. No momento temos 12 focos e eles estão trabalhando bem para colocá-los sob controle", disse a porta-voz. Pelo menos 181 pessoas morreram no incêndio, o pior desastre natural a atingir a Austrália em mais de um século. O número de vítimas fatais deve aumentar assim que uma análise mais completa for realizada.