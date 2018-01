Bombeiros seminus desfilam por ruas de Cali no Dia do Trabalho Vários bombeiros desfilaram nesta segunda-feira apenas com um tapa-sexo pelas ruas da cidade colombiana de Cali (sudoeste) em uma das marchas realizadas por ocasião do Dia do Trabalho. O singular protesto dos integrantes do Corpo de Bombeiros Voluntários quis "chamar a atenção para o direito ao trabalho", destacaram fontes da entidade. O porta-voz do Corpo de Bombeiros Voluntários de Cali, César Torres, disse a jornalistas que a manifestação foi um representação "de como (os dirigentes) têm nossa cidade": "Eles a têm nua diante de uma eventual emergência". A marcha, na qual não fora registrados incidentes, foi uma das várias que reuniram milhares de sindicalistas e empregados nas principais cidades da Colômbia.