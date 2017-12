Bombeiros tocam "New York, New York" em Curitiba Ao som de "New York, New York", os bombeiros de Curitiba prestaram, nesta quarta-feira pela manhã, uma homenagem às cerca de 3 mil pessoas, sobretudo os 343 bombeiros, que morreram há um ano em razão do atentado contra os prédios do World Trade Center, em Nova York, nos Estados Unidos. Nas unidades dos bombeiros no Paraná, a bandeira brasileira foi hasteada a meio-mastro. Em Londrina, a homenagem foi realizada em frente à Catedral Metropolitana. Bombeiros e vários civis, principalmente estudantes, fizeram um minuto de silêncio e colocaram flores nas escadarias. O Centro Universitário Positivo (UnicenP) escolheu o dia 11 de setembro para inaugurar em Curitiba o Templo Ecumênico da Paz. Segundo a instituição, o objetivo é mostrar o respeito à liberdade religiosa de cada cidadão e estimular o diálogo e tolerância entre os diferentes credos para a promoção da paz. Com capacidade para 50 pessoas, o templo foi construído em meio ao lago que ornamenta o câmpus do UnicenP. Veja nosso especial Veja o especial The New York Times-O Estado de S. Paulo