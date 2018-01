‘Borat’ doa US$ 1 milhão para ajudar sírios

O comediante britânico Sacha Baron Cohen e sua mulher australiana, a atriz de Hollywood Isla Fisher, doaram 670 mil libras (US$ 1 milhão) a duas entidades de caridade que atuam na Síria.

O casal doou 335 mil libras a Save The Children para ajudar na vacinação contra sarampo no norte da Síria e o mesmo valor ao Comitê de Resgate Internacional, dirigido pelo ex-chanceler britânico David Miliband.

Essa doação será usada em educação, tratamento médico, abrigos e serviço sanitário para refugiados sírios nos países vizinhos. Sacha Baron Cohen ficou famoso no fim dos anos 90 com seu personagem Ali G. Ele também é conhecido pelo personagem Borat Sagdiyev, um jornalista do Casaquistão.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mais de 250 mil pessoas foram mortas desde o início do levante contra o presidente sírio, Bashar Assad, em março de 2011, e mais de 11 milhões foram forçados a deixar suas casas.

Miliband disse que as pessoas afetadas pelo conflito são “vítimas do terror”. Ele acrescentou que “as doações de Sacha e Isla são uma grande manifestação de humanidade e um desafio para as pessoas fazerem mais pelos mais vulneráveis”.

“Espero que sirva de exemplo para muitos que buscam meios práticos de fazer a diferença durante o Natal e o período do ano-novo”, acrescentou.

“Essas doações salvarão muitas vidas e protegerão as crianças mais vulneráveis”, disse Justin Forsyth, do Save The Children.