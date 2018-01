Bordel alemão dá 50% de desconto para clientes acima dos 66 Um bordel na Alemanha espera lucrar com o crescente número de aposentados oferecedo 50% de desconto pelo sexo no período da tarde. A "Pascha" na cidade oeste de Colônia introduziu taxas baixas para sessões de sexo para clientes com 66 anos ou mais, pedindo comprovação de idade. "Tudo que os clientes precisam fazer é nos mostrar alguma prova da idade", disse o porta-voz de Armin Lobscheid, diretor do bordel. "Uma ´sessão normal´ custa ? 50 conosco - e agora estamos dando 50% de desconto para nossos clientes mais velhos". "Nós não ganhamos muito dinheiro, mas estamos nos estabilizando com essa margem de lucro", acrescentou. "Há uma grande demanda e as pessoas estão certamente aproveitando a oferta", disse o porta-voz. "Pessoas velhas são mais ativas que você pensa". O website do bordel frisa bem essa promoção, com o slogan "A vida começa aos 66!". Os descontos valem do meio-dia até as 17h.