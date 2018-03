Bordel americano faz promoção para veteranos de guerra Um bordel nos Estados Unidos está oferecendo sexo gratuito a militares americanos que participaram da guerra contra o Iraque, como forma de agradecimento por seus esforços no Golfo Pérsico. O bordel, chamado The Moonlight Bunnyranch (O Rancho de Coelhinhas do Luar), em Carson City, Nevada, onde esse tipo de atividade é legal, produziu uma versão mais erótica do kit que os militares levaram para a guerra. Em vez de bússola, escova de dentes e sabonete, o pacote dado a militares que aparecerem no bordel inclui camisinhas, lubrificantes e uma sessão gratuita de sexo. O bordel costuma cobrar até US$ 1 mil (cerca de R$ 3 mil) pelo kit. "Queremos mostrar nossa apreciação por tudo o que eles fizeram", disse o dono do bordel, Dennis Hof, à BBC. "Queremos dar a esses rapazes um carinho e uma atenção especiais", completou. Hof disse que a idéia foi sugestão de uma funcionária, que serviu na guerra. A sessão gratuita de sexo será oferecida aos primeiros 50 militares que aparecerem no bordel. Mas nem tudo está perdido para os que chegarem depois. The Moonlight Bunnyranch está oferecendo 50% de desconto em todos os seus serviços para militares (homens e mulheres) por 50 dias, depois que os primeiros pacotes acabarem. Hof afirmou que também estava analisando ofertas especiais para britânicos que lutaram no Iraque. As informações são do site da BBC em português. Para ler o noticiário da BBC, que é parceira do estadao.com.br, clique aqui.