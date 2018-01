Bósnia pede aos EUA extradição de ex-diplomata Autoridades bósnias pediram aos Estados Unidos a extradição de um ex-embaixador de seu país na Organização das Nações Unidas (ONU), que enfrenta processos criminais na Bósnia, informou o jornal Dnevni Avaz, de Sarajevo, neste domingo. Muhamed Sacirbey é acusado de ter apropriado-se indevidamente de US$ 610.980 no ano 2000, quando era representante do país na ONU. Depois de perceberem que o dinheiro havia desaparecido da missão bósnia na ONU, a chancelaria pediu uma explicação a Sacirbey. Sacirbey fez declarações contraditórias e às vezes não se apresentava para responder às questões, disse o chanceler Ivica Misic ao jornal.