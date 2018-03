Bósnia sepultará vítimas do massacre de Srebrenica Os restos mortais de 307 muçulmanos bósnios, vítimas do massacre de Srebrenica, ocorrido em 1995, foram transportados para o cemitério da cidade, onde serão sepultados na sexta-feira, no 13º aniversário da pior matança na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945). O massacre foi o primeiro caso legalmente reconhecido de genocídio na Europa depois do Holocausto. Centenas de pessoas em Sarajevo saíram às ruas hoje para acompanhar a passagem do cortejo dos rabecões pela capital bósnia e prestaram uma homenagem silenciosa às vítimas das matanças em Srebrenica, no leste da Bósnia. As vítimas foram identificadas com testes de DNA. Cerca de oito mil homens e meninos muçulmanos eslavos foram massacrados na cidade, durante vários dias em 1995, após forças sérvias terem avançado sobre a cidade.