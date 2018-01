Bósnios incendeiam presidência durante protesto

As chamas se espalharam até o segundo andar do prédio, vizinho à sede do governo regional, incendiado pouco antes pelos manifestantes.

Durante o dia, os manifestantes também saquearam e queimaram o edifício da administração regional em Tuzla, no nordeste do país.

Carros e outros imóveis também foram queimados. Quase 200 pessoas ficaram feridas em confrontos com a polícia, segundo serviços médicos locais.

Trata-se do mais grave episódio de convulsão social no país desde a guerra que matou mais de 100 mil pessoas no país entre 1992 e 1995, em meio à dissolução da Iugoslávia.

Os bósnios protestam principalmente contra a corrupção e as privatizações realizadas no país nos anos que se seguiram à guerra.

A corrupção e as privatizações são apontadas como responsáveis pelo achatamento da classe média e pelo empobrecimento da classe trabalhadora enquanto apenas alguns poucos magnatas prosperaram.

A taxa de desemprego encontra-se próxima de 40% no país. Fonte: Associated Press.