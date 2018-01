Bósnios mantêm protestos e exigem novo governo

Os manifestantes afirmam que os políticos bósnios recebem salários "altos demais" enquanto um em cada cinco bósnios vive na miséria. Um cartaz exibido por dois idosos diz que o salário mensal de um político no país equivale a quatro anos da pensão que recebem como aposentados.

Os participantes dos protestos também afirmam que os políticos estão desconectados da realidade da população e vivem obcecados com as rivalidades étnicas quase duas décadas depois do fim de uma guerra que deixou quase 100 mil mortos em meio à dissolução da antiga Iugoslávia.

A multidão tem-se reunido quase diariamente em frente à sede da presidência em Sarajevo, que na sexta-feira acabou incendiada durante um protesto.

Os protestos começaram na quarta-feira da semana passada em Tuzla, no nordeste da Bósnia-Herzegovina, depois que trabalhadores de quatro empresas que foram privatizadas não receberam seus salários.

O país balcânico vive o mais grave episódio de convulsão social desde a guerra que matou mais de 100 mil pessoas no país entre 1992 e 1995.

A corrupção e as privatizações são apontadas como responsáveis pelo achatamento da classe média e pelo empobrecimento da classe trabalhadora enquanto apenas alguns poucos magnatas prosperaram. Fonte: Associated Press.