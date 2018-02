Boston: 12 feridos em explosões após fim de maratona

Espectadores ensanguentados foram levados a uma unidade de primeiros socorros instalada nas proximidades da linha de chegada, normalmente usada para atender a atletas cansados.

"Há várias pessoas feridas", disse um maratonista identificado pelo número de inscrição 17528.

As explosões ocorreu às 12h50 locais (15h50 em Brasília), segundo a polícia de Boston, cerca de três horas depois de os primeiros colocados terem cruzado a linha de chegada. As duas explosões ocorreram com apenas alguns segundos de diferença. As informações são da Associated Press.