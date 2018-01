Bote afunda com 100 refugiados haitianos a bordo Um bote naufragou hoje, com cerca de 100 refugiados haitianos a bordo, nas águas que banham as Bahamas, causando 12 mortes e o desaparecimento de 15 pessoas, informou a Guarda Costeira dos Estados Unidos. A embarcação, com cerca de 11 metros de comprimento, tombou a 10 quilômetros da costa de Great Inagua, por volta das 4h (horário local). A ilha é terceira maior das Bahamas. Setenta e três pessoas foram resgatadas do mar. Segundo o porta-voz da Guarda Costeira dos EUA em Miami, Luis Diaz, com o número já anunciado de mortos e sobreviventes, restam 15 pessoas desaparecidas. As autoridades norte-americanas temem pela vida dos desaparecidos. A Guarda Costeira estava investigando dois barcos e enviou um pequeno bote para interceptá-los quando "um deles afundou na nossa frente", disse o comandante Ron LaBrec. Os cadáveres deverão ser levados ao Haiti e os sobreviventes deverão ser repatriados. Mais de 1.500 haitianos foram repatriados das Bahamas apenas neste ano. No ano passado, foram mais de 6.000.