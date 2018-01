Bote com 30 cubanos afunda nos EUA Um bote que transportava imigrantes clandestinos de Cuba para os Estados Unidos afundou hoje nas águas de Key West, deixando cerca de 30 pessoas em alto mar. Segundo autoridades, a guarda costeira norte-americana e um navio de carga que passava próximo ao local do afundamento resgataram 21 pessoas, mas as outras, incluindo duas crianças, estão desaparecidas. O corpo de um homem foi encontrado. Três helicópteros vasculham a área em busca de sobreviventes. O grupo, que incluía no total seis crianças, foi avistado a 27 quilômetros a sudeste de Cayo Hueso (Cuba) por outros botes que passavam, cujas tripulações escutaram os gritos de socorro e chamaram as autoridades. Segundo o porta-voz da guarda costeira, Luis Diaz, os contrabandistas de imigrantes, que devem estar entre os sobreviventes, ainda não foram identificados. O funcionário informou também que os sobreviventes serão interrogados pelo Serviço de Imigração e Naturalização e poderão ser devolvidos a Cuba porque foram encontrados no mar. Segundo a política dos EUA para Cuba, apenas os cubanos que conseguem atingir o território norte-americano recebem permissão para ficar.