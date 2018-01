Bote vira no mar; 3 mortos, 18 desaparecidos Pelo menos três imigrantes dominicanos morreram afogados e 18 desapareceram depois que o bote no qual viajavam virou na costa norte de Porto Rico, informaram autoridades locais. Pelo menos dois sobreviventes conseguiram nadar até a praia, chegando à cidade litorânea de Camuy. Eles foram detidos pela Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos. As três pessoas mortas eram mulheres, prosseguiram as autoridades. Helicópteros da Guarda Costeira e um barco eram utilizados na busca pelos imigrantes desaparecidos. O acidente aconteceu durante a madrugada, por volta das 2h45 locais, disse um dos sobreviventes. No momento do naufrágio, o bote estava a apenas 20 metros da praia, disse um representante da Guarda Costeira. As águas turbulentas dificultam os esforços de busca. Um corpo foi encontrado em pedras perto de uma praia e o outro foi levado ao litoral pelas correntes marítimas. Não há detalhes sobre o terceiro corpo encontrado. O bote de nove metros transportava 23 imigrantes da República Dominicana quando bateu em um recife perto de Camuy, cerca de 80 quilômetros a oeste de San Juan.