Botswana deve reeleger presidente nesta sexta-feira O partido do governo de Botswana, que domina o cenário político desde a independência do país, em 1966, é novamente o mais cotado para vencer as eleições dessa sexta-feira. O resultado nas urnas deve confirmar a reeleição do presidente Ian Khama, que é ex-comandante do Exército e filho do líder da independência, Seretse Khama.