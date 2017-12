Bove é detido por defender terras palestinas O agricultor francês José Bove, de 47 anos, que transformou-se em um herói depois de atacar um restaurante do McDonald´s, foi detido hoje na Cisjordânia por protestar contra o fechamento de uma estrada palestina por parte do governo israelense. Bove levantou as mãos e fez um sinal de paz a uma multidão que o assistia sendo colocado em um carro da polícia israelense. Ele foi levado, com outras sete pessoas, depois de ter participado de uma manifestação na cidade de el-Khader. De acordo com os presentes à manifestação - entre eles cerca de 100 franceses, além de israelenses e palestinos -, a estrada fora bloqueada para facilitar a expansão dos assentamentos judeus na área. Enquanto a polícia israelense tentava dispersá-los com bombas de gás lacrimogêneo, os manifestantes gritavam "Chega de violência". Eles carregavam faixas com os dizeres "Pare com a ocupação israelense" e "Colonos caiam fora". "Estamos aqui para protestar porque estas terras pertencem aos palestinos", disse Bove. "Foi por isso que viemos da França, para dizermos que somos agricultores protestando por nossos direitos, e essas pessoas são agricultores também e nós estamos protestando com elas para defendermos suas terras". O futuro das colônias judias na Cisjordânia e Faixa de Gaza é uma das questões mais sensíveis no conflito israelense-palestino. Segundo os palestinos e organizações internacionais, os assentamentos são ilegais. Os israelenses discordam, mas prometeram não construir mais colônias em terras palestinas. Bove transformou-se em um símbolo do ativismo anti-globalização quando liderou, em 1999, um ataque a um McDonald´s em construção no limite com suas terras na França. Bove, que é presidente da união francesa de agricultores, foi sentenciado a três anos de prisão pelo incidente.