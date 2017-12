Bové irá preso por depredar McDonald?s O popular líder antiglobalização francês José Bové deve apresentar-se na próxima quarta-feira à prisão de Villeneuve-les-Maguellonnes, em Montpellier (sul da França), para cumprir uma pena de três meses de cárcere pela destruição de um restaurante da rede McDonald´s. "A primeira decisão política do (primeiro-ministro Jean-Pierre) Raffarin e da maioria resultante das eleições de domingo é a repressão ao nosso movimento. Minha prisão significa claramente que a oposição à globalização não é aceita", afirmou o líder camponês. Em 6 de fevereiro último, um tribunal francês condenou Joseph "José" Bové a três meses de prisão pelo caso McDonald´s. No entanto, o procurador-geral de Montpellier decidiu postergar a ordem até as eleições de domingo. "Não é o caso de contaminar o debate eleitoral", afirmou o procurador à época. A ordem foi mantida, e, nesta segunda-feira, dois policiais foram à casa de Bové para entregar-lhe a convocatória de prisão. Bové, por sua vez, deixou claro que vai transformar sua prisão em um ato político: "Ao cárcere não irei sozinho, decidimos ir em grupo". José Bové, nascido em Talence, próximo a Bordeaux, em 1953, tem um passado de militância: participou dos protestos de maio de 68 e de várias manifestações contra a militarização, pelas quais, em 1976, passou três semanas na prisão. Em 1995, o militante esteve na linha de frente contra as provas atômicas francesas em Mururoa. Há muitos anos, Bové passou a lutar contra a modificação genética dos alimentos. Em 1998, foi condenado a oito meses de prisão domiciliar pela destruição de sementes transgênicas em um centro de pesquisa do grupo suíço Novartis. Em 2001, a Corte de Apelações de Montpellier o condenou a seis meses pela destruição de cultivos de arroz transgênico. Mas o episódio que levou o nome do ativista às primeiras páginas dos jornais foi a destruição, juntamente com outros nove militantes, do restaurante McDonald´s de Millau, ocorrida em agosto de 1999.