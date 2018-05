BP dará R$ 1 bi para recuperar habitat do Golfo A BP Plc concordou em fornecer US$ 1 bilhão para ajudar a recuperar a vida selvagem e o habitat na região do Golfo do México, como parte de um acordo com os governos da região costeira do golfo e com o governo dos EUA, anunciou o Departamento de Justiça norte-americano.