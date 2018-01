Braço direito de Bin Laden desmente EUA Os Estados Unidos mentem quando afirmam que acabaram com a rede al-Qaeda e dizimaram as fileiras das forças talebans no Afeganistão, disse, nesta sexta-feira, o comandante militar da rede. O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, "mente a seu povo quando afirma ter destruído o grupo al-Qaeda e acabado com as fileiras do Taleban. O mundo inteiro ri de suas mentiras", afirmou o comandante Ayman el-Zawahri, numa transmissão pela tevê. Numa gravação de vídeo transmitida pela emissora de tevê Al-Jazira, do Catar, o comandante afirmou que, em um mês de bombardeios no Afeganistão, os Estados Unidos haviam matado 1,6 mil civis, "adultos, mulheres e crianças inocentes", e "deslocado outros milhões". "Que os Estados Unidos nos descrevam como terroristas, se assim o desejam, a verdade será que a campanha militar norte-americana será um fracasso, se Deus quiser", acrescentou. "Que os Estados Unidos mobilizem tudo o que queiram e mintam tudo o que queiram, que o mundo inteiro saberá depois dos próximos ataques", declarou. Não se pôde determinar se "os próximos ataques" serão dos Estados Unidos ou da al-Qaeda. "A questão palestina, ou melhor, o crime norte-americano-israelense na Palestina, vai continuar a ser o ´X´ do conflito na pátria muçulmana e o motivo da guerra santa dos muçulmanos contra os Estados Unidos", afirmou el-Zawahri. Ao que parece, o vídeo foi gravado nas últimas 24 horas, pois el-Zawahri mencionou o discurso proferido nesta quinta-feira por Bush, dizendo que o presidente ignorou os palestinos. Leia o especial