Braço estudantil de partido islâmico é acusado de série de ataques a policiais Estudantes integrantes do Jamaat-e-Islam, o principal partido político islamista de Bangladesh, espancaram em público e à luz do dia um policial na cidade de Rajshahi, no noroeste do país, a 260 quilômetros da capital, Daca. Um dia antes, dois policiais ficaram feridos na mesma cidade, em explosões atribuídas aos islamistas.