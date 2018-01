Braço político da ETA alerta que processo de paz está bloqueado O líder do braço político do grupo Pátria Basca e Liberdade (ETA), a ilegalizada Batasuna, Arnaldo Otegi, alertou nesta quarta-feira que o processo de paz no País Basco retomado com o cessar-fogo se encontra em uma "situação de bloqueio" porque o Governo pretende, segundo ele, transformá-lo em um "processo de rendição". Otegi fez nesta quarta-feira um balanço da situação política basca, a 15 dias de completar seis meses da declaração do ETA, que levou ao anúncio do início de negociações entre o Governo do socialista José Luis Rodríguez Zapatero e o grupo terrorista em julho. O porta-voz da Batasuna ressaltou a "gravidade" da situação e acusou o Governo de utilizar a "repressão" para alterar o processo e transformá-lo em uma negociação "técnica", a fim de conseguir a "humilhação" e a "rendição" da esquerda independentista basca. "As coisas não estão bem, estão bloqueadas", disse Otegi, que criticou as declarações de diversos dirigentes socialistas no sentido de que o processo não ocorreu segundo o previsto. No entanto, o líder independentista considera que a situação pode mudar se todas as partes envolvidas voltarem a "se aproximar dos conteúdos políticos do processo". "É o momento de passar da fase de conversas e negociações à de pré-acordos", disse.