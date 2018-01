Braço político do IRA abre congresso visando eleições O Sinn Féin, braço político do Exército Republicano Irlandês (IRA), inicia nesta sexta-feira, 1, em Dublin seu congresso anual com a atenção voltada para as eleições autônomas da província de Ulster, em 7 de março, e as legislativas na República da Irlanda, em maio. O programa da conferência anual (Ard Fheis) vai se concentrar numa análise da estratégia para as eleições. O partido espera aumentar sua participação nos Parlamentos de Belfast, capital da Irlanda do Norte, e Dublin, da República da Irlanda, segundo anunciou a representante no Parlamento Europeu Mary Lou McDonald. Em seu site, o partido anunciou que o congresso termina amanhã, com um discurso de seu presidente, Gerry Adams. McDonald disse que a reunião servirá para "discutir uma ampla gama de temas, especialmente as prioridades do partido no caso da formação de um governo autônomo compartilhado na Irlanda do Norte em 26 de março". A data é o limite imposto por Londres e Dublin para que as formações mais votadas nas eleições, provavelmente o Sinn Féin e o majoritário Partido Democrático Unionista (DUP), do reverendo Ian Paisley, assinem um pacto de governabilidade. IRA no governo A autonomia da Irlanda do Norte está suspensa desde outubro de 2002, devido a um suposto caso de espionagem do IRA nos escritórios do Castelo de Stormont, sede da Assembléia do Ulster. Durante o fim de semana, os republicanos também votarão outras propostas para fixar sua posição caso o partido se torne um parceiro minoritário do governo irlandês, após as eleições gerais de maio. O Sinn Féin tem atualmente cinco deputados no Parlamento de Dublin. Mas pretende aumentar o número e se associar ao partido majoritário Fianna Fail, do primeiro-ministro irlandês, Bertie Ahern. Mary Lou McDonald também explicou que o Ard Fheis servirá para"estudar questões relacionadas com a restauração das instituições políticas dos Seis Condados (Irlanda do Norte) e com a unificação irlandesa".