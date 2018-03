Braço político do IRA rejeita pedido de Blair O líder do Sinn Fein, Gerry Adams, rejeitou nesta sexta-feira o pedido feito pelo primeiro-ministro da Grã-Bretanha, Tony Blair, para que o Exército Republicano Irlandês (IRA) cesse todas as suas atividades. "Não é tempo para ultimatos. Não é tempo para estabelecer prazos. Isto nunca funcionou no passado", afirmou Adams em Belfast. Blair realizou ontem uma visita de surpresa a Belfast para proferir o que analistas consideram seu mais importante discurso nos quatro anos do acordo de paz para a Irlanda do Norte. O premier enfatizou que o ponto-chave do acordo de paz de 1998 - uma administração católica-protestante que inclui a participação do Sinn Fein, braço político do IRA - não será revivido a menos que o IRA demonstre um compromisso "permanente" com a paz. Adams disse que os participantes do movimento Sinn Fein-IRA ficaram irados com a mensagem de Blair. A decisão de Londres, tomada no início desta semana, de retirar o poder da administração católica-protestante foi "um grave engano", disse Adams.