Brancos ganham ação por discriminação nos EUA No início desta semana, o tribunal federal de apelação de Atlanta proibiu a Universidade da Georgia de usar um sistema de pontuação que beneficia ligeiramente candidatos negros no processo de admissão a seus cursos. O tribunal respondia a um recurso que a universidade apresentou depois de perder uma ação na qual três candidatos brancos a acusavam de discriminação, por ter rejeitado seus pedidos de admissão, apesar de exibirem excelentes notas no curso colegial e no SAT, o exame nacional de avaliação dos candidatos a curso superior nos Estados Unidos. "A diversidade racial não é necessariamente a prova de um corpo discente diversificado... e a raça não é necessariamente o único ou o melhor critério para se determinar a contribuição um candidato possa fazer para a ampla mistura de experiências e de perspectivas" que criam a diversidade, afirmaram unanimemente os juízes. A universidade, que tem 6% de estudantes negros, num Estado onde um quarto da população é descendente de africanos, informou que recorrerá à Suprema Corte. Dentro de dois meses, a Suprema Corte ouvirá os argumentos de uma ação iniciada há onze anos por uma empresa de construção do Colorado, que contestou a legalidade de um programa federal que a obriga a preencher, entre seus empregados, uma cota de membros de minorias raciais, para concorrer a contratos financiados pelo governo. Numa decisão que chocou seus aliados conservadores, que odeiam o conceito das cotas raciais, a Casa Branca afirmou que os regulamentos do programa em questão são estritamente definidos, correspondem à lei federal que o instituiu com o objetivo de acabar com a discriminação na concessão de contratos federais e, por essa razão, "servem ao interesse público". Os veredictos da Suprema Corte, nesses dois casos, deverão ter um peso decisivo no intenso debate que os americanos travam há anos sobre suas leis de combate à discriminação racial, com base em acesso preferencial de membros de minorias étnicas à educação, emprego e contratos financiados com verba oficial. Introduzida há quase quarenta anos, no auge do movimento dos direitos civis, a política de ação afirmativa está hoje claramente na defensiva nos EUA. O veredicto que condenou o uso da raça como critério de admissão na Universidade da Georgia foi apenas um de uma série. Em 1996, uma outra corte federal de apelação tomou decisões semelhantes em casos envolvendo as universidade no Texas, Louisiana e Mississipi. Há ações do mesmo tipo pendentes em tribunais de 23 estados. Este ano, um tribunal federal de primeira instância de Michigan forçou a Escola de Direito da universidade do Estado a abandonar sua política de admissão baseada em cotas raciais. A reação contra as cotas raciais não é nova. Desde o fim dos anos 70 a Suprema Corte vêm condicionando a aplicação do critério racial como critério de promoção de uma maior igualdade social e econômica nos EUA, para evitar que os críticos da ação afirmativa chamada de "discriminação reversa". As decisões judiciais mais recentes expressam um sentimento novo entre os americanos, de hostilidade crescente à ação afirmativa como método para alcançar o objetivo maior do combate à discriminação de raça e de gênero, que conta com o apoio da maioria. Em 1996, os eleitores da Califórnia, o mais populoso e racialmente diversificado Estado americano, confirmaram a impopularidade das cotas aprovando em referendo a Proposta 209, que proibiu o uso de preferências raciais no acesso à escola, emprego e contratos públicos. Na Flórida, o governador Jeb Bush, que é irmão do presidente George W. Bush, tem um plano para desmantelar os sistema de cotas. Mas essas iniciativas são politicamente complexas. No caso da Califórnia, a decisão foi considerada como uma grande vitória política do então governador republicano Pete Wilson. Mas ela também ajudou a cristalizar a imagem de Wilson e dos republicanos como inimigos dos imigrantes, num Estado que depende da imigração para funcionar e onde os descendentes de imigrantes representam quase um terço do eleitorado. Os conservadores pagaram caro: perderam o governo do Estado e viram seu poder encolher no legislativo do Estado e nos órgãos de poder local. Isso explica, em parte, a preocupação do presidente George W. Bush, que é filosoficamente contra as cotas, em preservar o sistema de preferências raciais em contratos de obras financiadas por Washington. Embora esteja em refluxo, a ação afirmativa não está prestes a desaparecer. Somente o governo federal americano tem 160 programas baseados no conceito do acesso preferencial a minorias. E, com a presença de negros e de outras minorias restrita a 5% em cargos médios de empresas, e a menos de 0,5% nos altos escalões, a ação afirmativa continua a ter defensores influentes. O mais conhecido entre eles, na atual administração, é o secretário de Estado Colin Powell, filho de imigrantes jamaicanos que se tornou o primeiro nergo a comandar as forças armadas dos EUA - por sinal, a instituição racialmente mais integrada do país. Um estudo sobre o uso das preferências raciais na admissão de estudantes em 28 universidades de elite dos EUA, por dois conceituados educadores brancos, os ex-presidente das Universidades de Princeton, William G. Bowen, e Harvard, Derek Bok, concluiu que a política de ação afirmativa foi um sucesso e deve ser mantida, ainda que com as mudanças necessárias para tornar sua aplicação mais eficaz e atenuar as críticas de um público que já não simpatiza tanto com a idéia.