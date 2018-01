Brasil admite mal-estar provocado pelos fuzilamentos em Cuba Embora o Brasil não tenha votado contra a condenação de Cuba na Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas - o País se absteve - e evite se pronunciar oficialmente, funcionários do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva que acompanham assuntos externos do País reconhecem que o fuzilamento de três dissidentes cubanos há cerca de 15 dias provocou forte mal-estar no Palácio do Planalto. "Evidentemente, ninguém ficou satisfeito com a decisão do governo cubano", confidenciou um desses funcionários à Agência Estado. De acordo com essa fonte, a decisão do fuzilamento, considerada drástica e injustificável, foi um mau negócio para Cuba, já que abre precedente grave que reforça a opinião daqueles que querem a intervenção naquele país ou a intensificação do bloqueio econômico e comercial. Mesmo assim, alguns integrantes do governo em Brasília acreditam que existem certas atenuantes que impedem a condenação do regime de Fidel Castro. "Entendemos o tiroteio de alguns meios de comunicação contra o governo, mas é necessário entender, primeiro, a forma como o Brasil está se movendo nessas questões externas", disse uma dessas fontes. Ela explicou que a posição do Brasil na Comissão de Direitos Humanos da ONU foi a mesma que vinha sendo adotada nos governos anteriores. "O que estamos fazendo, agora, é tentar despolitizar essas decisões." Esses funcionários insistem que o caso de Cuba é muito complicado, razão pela qual não acreditam que o governo brasileiro tenha perdido, por exemplo, a chance de se pronunciar contra o regime de Havana. "Eles (o governo cubano) são muito ciosos da autonomia de suas decisões, razão pela qual nem querem falar sobre esses assuntos. Reagem mal a qualquer argumento contrário", disse um desses funcionários. Apesar disso, avalia que o episódios dos três dissidentes fuzilados provocou perdas significativas para Cuba. A fonte citou, por exemplo, a aproximação que o governo do presidente Fidel Castro vinha conseguindo com o Congresso norte-americano, processo que foi imediatamente interrompido. "Todo o lobby de reaproximação ficou paralisado", disse. Fora isso, acrescentou, "Cuba conseguiu ainda ampliar a frente contra eles, principalmente a dos países europeus". O interlocutor de Brasília disse acreditar que o governo cubano sabia das conseqüências e decidiu pela punição porque ?pesou a lógica de guerra." Segundo ele, a situação internacional naquele momento já era delicada e a resposta do governo de Cuba precisava ser dura. "Acredito ainda que o governo cubano pode ter pensado em mandar um recado, não só aos Estados Unidos, mas também aos eventuais dissidentes ou pessoas que possam colocar em risco o regime do país", argumentou. Para algumas das fontes que defendem o regime de Fidel Castro, a decisão do fuzilamento pode ter criado uma espécie de moeda de troca com o "círculo" de Miami. "Claro que essa lógica de confronto foi e é ruim. Mas, para isso, é necessário partir do princípio de condenar também Guantánamo (o desrespeito aos direitos humanos nesse pedaço de Cuba ocupado pelos EUA) e a ação no Iraque", disse. Para essa fonte, a moção contra Cuba na ONU já estava sendo articulada antes mesmo do fuzilamento dos três dissidentes. "No mínimo, essa condenação (na ONU) foi unilateral, já que não existe hoje ´certidões de mal comportamento´ para países que desrespeitam também os direitos humanos. E são muitos."