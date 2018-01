Brasil ainda não tem posição sobre execução em Cuba O assessor de política externa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Marco Aurélio Garcia, afirmou em Buenos Aires que o Brasil ainda não tem uma opinião sobre os recentes fuzilamentos dos três dissidente s do governo de Cuba. "Saí do Brasil no dia do fuzilamento e eu não tenho uma opinião sobre isso", afirmou, completando que "minha função é opinar junto com o presidente. Como eu estava fora, não posso fazê-lo". Marco Aurélio reiterou que o País manterá seu voto tradicional de abstenção em Genebra e explicou que "o governo brasileiro não apóia o governo cubano, mas sim tem boas relações com ele. A nossa opinião sobre os fatos ocorridos serão transmitidas ao governo cubano."