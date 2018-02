Brasil amplia participação em vacinas antiaids O governo brasileiro assinou um acordo para ampliar sua participação nos testes de vacinas antiaids. O protocolo foi firmado entre o coordenador do Programa Nacinal de DST-Aids, Paulo Teixeira, e Seth Berkley, presidente da International Aids Vaccine Initiative (Iavi), ONG que incentiva pesquisas nessa área, durante a 14º Congresso Mundial de Aids, em Barcelona. Das 70 vacinas em teste atualmente, somente uma é avaliada no Brasil - na Universidade Federal do Rio de Janeiro. A intenção de participar de vários protocolos de pesquisa não é à toa. Como há vários subtipos do vírus da aids, há o risco de uma vacina ser eficaz para população de determinadas regiões e não ter nenhum efeito em outras. Para poder participar das pesquisas, o País terá, por sua vez, de investir na infra-estrutura de centros de pesquisa. Em abril, Teixeira anunciou que R$ 2 milhões serão investidos na capacitação dos centros. Hoje, o secretário de saúde dos Estados Unidos, Tommy Thompson, foi alvo de uma manifestação organizada por cerca de 30 pessoas, que protestavam contra a falta de apoio dos EUA para tratamento de pacientes com aids em países pobres. O discurso do secretário foi abafado pelos protestos dos manifestantes. Também ocorreram protestos em estandes de empresas farmacêuticas, por causa dos altos preços das drogas. Algumas companhias anunciaram o desenvolvimento de drogas para combater a doença. Cálculos feitos com a inclusão de um dos medicamentos, o T-20, faria com que o preço do tratamento duplicasse. Para o pesquisador norte-americano Robert Gallo, uma nova era de medicamentos para a doença está surgindo. Otimista quanto aos resultados do T-20, Gallo, no entanto, acha que uma vacina eficiente deve demorar vários anos.