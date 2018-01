Brasil apela para fim do impasse na Basílica O governo brasileiro fez nesta sexta-feira um apelo às autoridades israelenses e palestinas para que encontrem logo um encaminhamento satisfatório da questão do cerco à Basílica da Natividade, em Belém, por forças militares de Israel, informou o Ministério das Relações Exteriores. Nota divulgada nesta sexta-feira à tarde pelo Itamaraty exorta Israel e palestinos a terem "sempre presente a necessidade de que sejam observados os princípios humanitários universais." Na nota, o Itamaraty expressa a "profunda p reocupação" do governo brasileiro com o "prolongado impasse" em que se transformou a questão do cerco à Basílica. Diz ainda o texto: "Como se trata de local de grande importância histórica para a humanidade e profundo simbolismo religioso para a Cristandade, as cenas de violência verificadas nas últimas semanas não param de entristecer a comunidade internacional. O governo brasileiro e a extensa comunidade cristã do Brasil transmitem sua solidariedade aos religiosos franciscanos sitiados naquele local santo, em especial ao frei Antonio Marcos Koneski, cuja condição de enfermo cardíaco não é compatível com a situação de privação que vem experimentando recentemente".