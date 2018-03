Brasil apóia França, Alemanha e Rússia contra a guerra O governo do Brasil decidiu apoiar a declaração conjunta da França, Alemanha e Rússia, na qual esses países privilegiam a exploração da via diplomática para solucionar a crise iraquiana. O embaixador do Brasil em Paris, Marcos Azambuja, transmitiu hoje à chancelaria da França uma nota de apoio do governo brasileiro às iniciativas desses três países sobre a questão iraquiana. Na nota, o governo brasileiro renova seu apoio aos esforços pacíficos e no contexto da ONU, a fim de garantir o respeito, pelo Iraque, da Resolução 1.441.