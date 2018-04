Brasil comandará força naval da Unifil no Líbano

A FTM é formada atualmente por nove navios de guerra de seis países, com 1.100 militares. A Alemanha destacou três navios para a força, Bangladesh dois e Brasil, Turquia, Grécia e Indonésia destacaram um navio cada.

Criada em 1978 pelas Nações Unidas para manter a estabilidade no sul do Líbano, durante a Guerra Civil Libanesa, a Unifil opera com forças navais e terrestres na região ao sul do rio Litani até a fronteira com Israel. A força naval da Unifil foi criada em 2006, segundo a Marinha brasileira.

Nas décadas de 1980 e 1990, o sul do Líbano foi parcialmente ocupado pelas tropas israelenses e palco de combates entre as forças israelenses e do Exército do Sul do Líbano, armado e financiado por Israel, contra as milícias xiitas do Amal e do Hezbollah, além de grupos palestinos. Israel se retirou da região em 2000, quando o Exército do Sul do Líbano se desintegrou. Em 2006, Israel voltou a invadir o sul do Líbano, quando travou uma guerra de dois meses contra o Hezbollah.