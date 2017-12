Brasil condena ações terroristas de palestinos O Ministério das Relações Exteriores divulgou nesta quinta-feira uma nota na qual manifesta que o governo brasileiro "deplora" e "condena" as ações terroristas em território israelense nos últimos dois dias, que culminaram com a morte de 25 civis, em dois atentados. A íntegra do comunicado é a seguinte: "Profundamente consternado com a escalada de violência em território israelense registrada nas últimas 48 horas contra a população civil, o governo brasileiro vem a público para deplorar e condenar as bárbaras ações terroristas que redundaram na perda de inúmeras vidas inocentes e em grande número de feridos. Nesse momento de dor e perplexidade, o governo brasileiro gostaria de expressar seu pesar às famílias das vítimas e ao governo israelense, manifestando também sua profunda preocupação com o fato de que o recurso à violência e a ações de extremismo político possa representar sério obstáculo aos esforços para a obtenção de uma paz justa e duradoura na região." Grandes Acontecimentos InternacionaisESPECIAL ORIENTE MÉDIO