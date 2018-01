Brasil condena assassinato de Yassin O Brasil condenou hoje o assassinato, a mando do primeiro-ministro israelense, Ariel Sharon, do líder espiritual do Hamas xeque Ahmed Yassin, e conclamou as partes a retomarem o diálogo de paz na região. "O governo brasileiro condena o assassinato...deplora as ações de represálias dos últimos tempos", diz uma nota do Itamaray distribuída à imprensa. O Brasil, com uma numerosa comunidade árabe, "exorta as partes do conflito à moderação e a retomar as negociações para que o lamentável recrudescimento da violência não prejudique as perspectivas de paz na região", afirma a nota.