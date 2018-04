Brasil condena atentado em aeroporto russo

BRASÍLIA - Em nota oficial divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores, o governo brasileiro condenou o atentado no Aeroporto Internacional de Domodedovo, na região de Moscou, na Rússia, que ocorreu na segunda-feira, 24, por volta das 16h40 (horário local). Segundo as autoridades brasileiras, o país presta solidariedade à Rússia e às famílias das vítimas. Também apela para que grupos radicais não usem violência para defender suas ideias.

"Ao deplorar a ação de grupos radicais que recorrem a atos de violência contra civis, o governo brasileiro reitera sua veemente condenação a atentados dessa natureza, praticados sob qualquer pretexto", diz a nota.

Antes, o comunicado informa que "o governo brasileiro recebeu com consternação a notícia do ataque ocorrido no aeroporto Domodedovo, em Moscou, que resultou na morte de dezenas de pessoas. O governo brasileiro transmite sua solidariedade e seu pesar ao governo da Federação Russa e às famílias das vítimas".

De acordo com os policiais russos, a explosão matou pelo menos 35 pessoas e feriu mais de cem. As autoridades atribuem a explosão a um atentado suicida na área de desembarque.

Uma equipe de investigadores foi enviada ao aeroporto. Não havia informações até segunda-feira sobre a identificação do acusado. O presidente russo, Dmitri Medvedev, ordenou o reforço da segurança em todos os aeroportos do país e a criação de uma comissão de inquérito para apurar o caso.