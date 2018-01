Brasil condena atentados em Istambul O Itamaraty divulgou nota informando que o governo brasileiro ?deplora e repudia? os atentados que mataram 27 civis e feriram mais de 450 pessoas em Istambul, no Consulado-Geral britânico e em instalações do banco HSBC. Diz a nota: ?Ao manifestar seu pesar aos Governos turco e britânico, bem como às famílias dos mortos e feridos, o governo brasileiro reitera, com veemência, sua condenação explícita a semelhantes manifestações de violência e volta a conclamar a comunidade internacional a unir esforços na busca de soluções que erradiquem permanentemente os motivos que levam seres humanos a cometer atos de terror.? ?O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro de Estado, interino, das Relações Exteriores, embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, enviaram mensagens de condolências a seus homólogos dos governos da Turquia e do Reino Unido.?