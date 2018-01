Brasil condena violência do Exército de Israel Um comunicado do Itamaraty condenou as ações de violência do Exército de Israel que levaram à morte de 24 civis e militantes palestinos, bem como o plano israelense de continuar a demolir casas de civis. O Brasil reiterou sua condenação do terrorismo e todas as formas de violência, lamentou as perdas de vidas humanas dos dois lados e exortou palestinos e israelenses a voltarem a dialogar.