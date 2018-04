Brasil define plano emergencial de ajuda ao Haiti

A estratégia foi traçada pelo ministro da Defesa, Nelson Jobim, em reunião com o general brasileiro Floriano Peixoto, que comanda a Força de paz da Organização das Nações Unidas (ONU) no país, formada por 7 mil homens na região, sendo 1,2 mil brasileiros. "Não podemos esperar; se há problemas, temos de passar por cima dos problemas", disse Jobim, que chegou ontem a Porto Príncipe.

Acompanhado dos comandantes do Exército, general Enzo Peri, e da Marinha, Almirante Moura Neto, Jobim visitou as tropas atingidas pelo terremoto. Por telefone, o ministro repassou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva a situação das tropas brasileiras e da capital do Haiti.

Segundo o Ministério da Defesa, o Batalhão de Engenharia do Exército deverá receber reforço de 15 engenheiros e equipamentos pesados na ajuda de remoção de escombros. Serão enviados ainda 50 bombeiros brasileiros, com cães farejadores. As autoridades brasileiras vão pedir ao governo haitiano que indique uma área para instalação de um cemitério, para que os engenheiros brasileiros ajudem nos sepultamentos.