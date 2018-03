Brasil descarta envio de tropas à região O Ministério da Defesa, desde o início da iminência do conflito, descartou a possibilidade de envio de tropas para ajudar nos combates aos líderes terroristas no Afeganistão. "E em nenhum momento os Estados Unidos pediram este tipo de auxílio (envio de tropas)", informaram assessores militares. "Os únicos pedidos foram de apoio na área de inteligência, o que está sendo feito desde o início", acrescentou a mesma fonte militar. O ministro das Relações Exteriores, Celso Lafer, também descartou a possibilidade de envio de tropas, nas duas explanações que fez no Congresso essa semana.