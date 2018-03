Brasil deu asilo a paraguaio Lino Oviedo e o então presidente paraguaio, Raúl Cubas, foram acusados em 1999 da morte do vice-presidente Luis María Argaña em um atentado. Cubas foi deposto e se refugiou no Brasil e Oviedo, na Argentina, onde receberam asilo político. Em dezembro de 1999, dias antes da posse presidencial de Fernando de la Rúa, que tinha prometido expulsar Oviedo da Argentina, o general da reserva fugiu do país. Reapareceu em junho de 2000 em Foz de Iguaçu, onde foi capturado pela polícia brasileira.