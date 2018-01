Brasil deu dinheiro a Pinochet, diz <i>New York Times</i> O New York Times publicou nesta terça-feira uma reportagem em que o Brasil aparece entre os países que deram dinheiro ao chileno Augusto Pinochet. No saldo de todos os financiadores, foram 12,3 milhões de dólares ao longo de 23 anos durante o governo do ditador. O dinheiro foi declarado como sendo comissões por serviços e viagens ao exterior. De acordo com o NYT, os doadores foram países como EUA, Paraguai, Espanha, China, Grã-Bretanha, Malásia e Brasil. O Brasil teria contribuído com 3 milhões de dólares. Uma investigação revelou no começo deste ano que Pinochet e sua mulher possuíam contas bancárias secretas com até 8 milhões de dólares entre 1994 e 1998.